Irene Grandi, ecco "Un vento senza nome": disco iniziato per gioco

Irene Grandi torna con un nuovo disco, che contiene 12 brani inediti, tra cui quello che porterà a Sanremo. "E' un album iniziato per gioco, poi fatto sul serio e alla fine molto sul serio", ha asserito l'artista toscana parlando della sua ultima fatica, "Un vento senza nome".

Il brano che Irene canterà sul palco dell'Ariston dà il titolo alla sua nuova fatica ed è incentrato sulla liberazione di una donna dalle imposizioni di certe "relazioni malate, che la vorrebbero sottomettere e plasmare e che non la lasciano essere quella che è".

I brani di "un vento senza nome" sono stati scritti sia dalla Grandi che da Cristina Donà e Marco Parente. Alla pubblicazione del disco farà seguito un tour che toccherà molte città italiane. Irene si esibirà nei teatri più famosi ed entusiasmerà ancora una volta il suo pubblico.