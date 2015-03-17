Irlanda festeggia San Patrizio: musicisti e sbandieratori sfilano per le strade

Come ogni anno, in Irlanda si festeggia il patrono San Patrizio. Tantissime persone si sono riversate nelle strade irlandesi mascherate da elfi.

Spettacolare il corteo di 3 chilometri da O' Connell street alla Cattedrale a cui hanno preso parte musicisti, artisti, sbandieratori e persone mascherate. Quest'anno la festa è incentrata sul tema "Celebrate now" per rimarcare l'importanza degli irlandesi nelle arti e nella cultura odierna.