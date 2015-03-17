Loading...

Irlanda festeggia San Patrizio: musicisti e sbandieratori sfilano per le strade

Redazione

di Redazione

17/03/2015

TITOLO

Come ogni anno, in Irlanda si festeggia il patrono San Patrizio. Tantissime persone si sono riversate nelle strade irlandesi mascherate da elfi.

Spettacolare il corteo di 3 chilometri da O' Connell street alla Cattedrale a cui hanno preso parte musicisti, artisti, sbandieratori e persone mascherate. Quest'anno la festa è incentrata sul tema "Celebrate now" per rimarcare l'importanza degli irlandesi nelle arti e nella cultura odierna.

Redazione

Redazione

