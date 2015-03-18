Loading...

Yahoo lancia 'password on demand': codice univoco inviato con sms

di Redazione

18/03/2015

Yahoo ha sempre avuto a cuore la sicurezza ed ora lancia un servizio denominato 'password on demand' che permette di fare il login a un account Yahoo inserendo username e ricevendo un codice univoco sul cellulare, da inserire poi nel campo password.

Insomma, la password verrà soppiantata da un codice inviato con un sms. Bisogna precisare che per usufruire del servizio 'password on demand' occorre registrare il numero di cellulare a cui Yahoo invierà il codice di accesso. Il sistema è innovativo ma non garantirà una sicurezza totale.

