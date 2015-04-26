Loading...

Ishs: Isis diffonde video suo ospedale, medici a servizio dello Stato islamico

di Redazione

26/04/2015

Lo Stato islamico crea anche il suo ospedale. Nelle ultime ore, l'Isis ha diffuso un video che mostra il suo servizio sanitario, l'Ishs (Islamic State Health Service).

Il filmato mette in evidenza ambulanze, neonati e piccoli feriti. Un medico viene intervistato: dice che il suo compito è curare le vittime della guerra e di incidenti stradali. Un altro medico, originario dell'Australia, sottolinea di aver lasciato la sua nazione per mettersi a disposizione della "jihad per l’Islam".

Secondo Clarke Jones, grande conoscitore di terrorismo australiano, il video è originale.

