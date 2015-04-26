Loading...

Gianna Nannini canta in playback al serale di Amici: ironia del web

Redazione Avatar

di Redazione

26/04/2015

Polemiche per il playback di Gianna Nannini al termine del serale di Amici. La cantante toscana, assonnata e indolente, evidentemente è ricorsa al playback perché stanca. Chissà? Intanto sul web si susseguono i messaggi ironici.

"Davvero brava la Nannini a cantare in live! Sembra quasi che stia cantando in playback". Questo è uno dei messaggi relativi alla performance live di Gianna Nannini ad Amici. Molti attendevano l'arrivo della cantautrice toscana ma sono rimasti alquanto delusi.

"Incollati alla tv fino alle 00:25 per vedere Gianna Nannini cantare in playback una cover di una canzone degli anni 70", recita un tweet apparso su un falso account fake di Maria De Filippi. Decisamente sardonico un utente, che ha augurato a tutti buonanotte con queste parole: "L'ultima volta che la Nannini ha cantato dal vivo Sandra Mondaini ancora non indossava gli occhiali da sole".

