Belle Gibson ha mentito: non ha curato cancro con dieta vegetariana

Una blogger australiana, Belle Gibson, aveva fatto credere di avere un tumore al cervello e di averlo guarito con una dieta vegetariana, uno stile di vita salutare e terapie alternative. La donna aveva anche lanciato un'app e scritto un libro. In realtà, la Gibson ha rivelato che era tutto falso.

In occasione di un'intervista al Magazine Women Weekly, Belle ha confessato: "Non voglio il perdono, penso solo che parlarne fosse la cosa più responsabile da fare. Soprattutto mi piacerebbe che la gente dicesse, 'Okay , lei è umana'".

La dichiarazione della Gibson ha avuto forti conseguenze: le pagine personale della blogger sono state cancellate e il libro è stato ritirato dal mercato. Era il minimo. Non si specula sui disagi altrui!