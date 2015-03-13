"Drones", Muse propongono album "ineccepibile"
di Redazione
13/03/2015
I Muse tornano con un disco definito "ineccepibile" dalla critica, ovvero "Drones". Non c'è nulla di strano, visto che parliamo di una band che ha venduto, finora, la bellezza di 15 milioni di dischi in tutto il mondo. "Drones" uscirà il prossimo 9 giugno.
I fan della band britannica non vedono l'ora di ascoltare i nuovi brani, come "Psyco", "Mercy" e "Dead Inside". Una cosa è certa: "Drones" balzerà in poco tempo in vetta alle classifiche dei dischi più venduti in tantissime nazioni.
Articolo Precedente
Isis, al-Adnani minaccia Occidente: "Vogliamo Parigi e Roma"
Articolo Successivo
Roma, aggressione in via Cristoforo Colombo: donna finisce in ospedale
Redazione