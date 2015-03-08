Londra, 23enne passa notte su tetto Parlamento: arrestato
di Redazione
08/03/2015
Non si conosce il motivo per cui un 23enne abbia passato tutta la notte sul tetto del Parlamento britannico. L'uomo è stato messo in manette dalla polizia londinese.
Dopo aver ricevuto la segnalazione, i poliziotti sono subito intervenuti. Il 23enne dovrà rispondere di danni e violazione di proprietà.
Scotland Yard non conosce ancora la ragione per cui l'uomo sia salito sul tetto del Parlamento."Al momento è troppo presto per dire perché l'uomo è salito sul tetto", recita una nota di Scotland Yard.
