Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Isis, controffensiva a Ramadi: decapitate 25 persone

Redazione Avatar

di Redazione

11/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'Isis non ci sta e, dopo le diverse disfatte dei giorni scorsi, ha sferrato un attacco a Ramadi, grossa città irachena, terminato con la decapitazione di 25 persone.

Lo Stato islamico non cede, anzi rilancia: nelle ultime ore è stato scritto sui social network che l'obiettivo è far ardere gli Usa in un nuovo 11 settembre. Secondo alcune fonti, i miliziani dell'Isis pubblicheranno nelle prossime ore il video "Bruceremo l'America".

Le decapitazioni avvenute a Ramadi sono state precedute da numerose deflagrazioni e da un attacco kamikaze. L'Isis sta seminando il panico in tali zone. Molte famiglie si sono date alla fuga.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Bimbo fa il "funerale" al pesciolino rosso: il video commuove il web

Articolo Successivo

Ferentillo, arrampicata fatale: 40enne cade e muore

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016