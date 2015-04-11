Isis, controffensiva a Ramadi: decapitate 25 persone

L'Isis non ci sta e, dopo le diverse disfatte dei giorni scorsi, ha sferrato un attacco a Ramadi, grossa città irachena, terminato con la decapitazione di 25 persone.

Lo Stato islamico non cede, anzi rilancia: nelle ultime ore è stato scritto sui social network che l'obiettivo è far ardere gli Usa in un nuovo 11 settembre. Secondo alcune fonti, i miliziani dell'Isis pubblicheranno nelle prossime ore il video "Bruceremo l'America".

Le decapitazioni avvenute a Ramadi sono state precedute da numerose deflagrazioni e da un attacco kamikaze. L'Isis sta seminando il panico in tali zone. Molte famiglie si sono date alla fuga.