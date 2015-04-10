Ferentillo, arrampicata fatale: 40enne cade e muore
di Redazione
10/04/2015
Non ce l'ha fatta la 40enne che è precipitata durante una scalata sportiva a Monterivoso di Ferentillo. La donna, originaria di Terni, è deceduta successivamente al ricovero in ospedale.
I medici del nosocomio di Terni non sono riusciti a salvare la 40enne, grande amante delle arrampicate. I carabinieri hanno già iniziato ad indagare sull'episodio, sequestrando l'attrezzatura della donna.
Articolo Precedente
Isis, controffensiva a Ramadi: decapitate 25 persone
Redazione