Ferentillo, arrampicata fatale: 40enne cade e muore

10/04/2015

Non ce l'ha fatta la 40enne che è precipitata durante una scalata sportiva a Monterivoso di Ferentillo. La donna, originaria di Terni, è deceduta successivamente al ricovero in ospedale.

I medici del nosocomio di Terni non sono riusciti a salvare la 40enne, grande amante delle arrampicate. I carabinieri hanno già iniziato ad indagare sull'episodio, sequestrando l'attrezzatura della donna.

