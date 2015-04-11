Home Attualità Bimbo fa il "funerale" al pesciolino rosso: il video commuove il web

di Redazione 11/04/2015

Era “sempre” stato il suo miglior amico quel pesciolino rosso, il compagno fedele di giochi e pomeriggi; colui col quale aveva condiviso momenti belli e brutti, speranze e sogni. Ma un bel giorno quel pesciolino rosso, probabilmente a causa dell'età non ce l'ha fatta più ed è morto, lasciando un vuoto incolmabile nel cuoricino del suo padroncino. La mamma però, forse anche per distrarre in un certo senso il suo piccolo dal dolore della perdita dell'amato pesciolino, gli suggerisce di fare un piccolo “funerale” e così, sotto le sue istruzioni, il piccolo getta il cadaverino nella tazza del water, tirando lo sciacquone. E proprio in quell'istante, quando del suo piccolo amico rosso non resta alcuna traccia il bimbo, invece di essere rasserenato per il rito appena compiuto, inizia a piangere disperatamente, forse realizzando che il pesciolino non sarebbe più tornato! Un vuoto ed una tristezza, che solo l'abbraccio della mamma, può consolare! Michela Galli

