Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bimbo fa il "funerale" al pesciolino rosso: il video commuove il web

Redazione Avatar

di Redazione

11/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Era “sempre” stato il suo miglior amico quel pesciolino rosso, il compagno fedele di giochi e pomeriggi; colui col quale aveva condiviso momenti belli e brutti, speranze e sogni. Ma un bel giorno quel pesciolino rosso, probabilmente a causa dell'età non ce l'ha fatta più ed è morto, lasciando un vuoto incolmabile nel cuoricino del suo padroncino. La mamma però, forse anche per distrarre in un certo senso il suo piccolo dal dolore della perdita dell'amato pesciolino, gli suggerisce di fare un piccolo “funerale” e così, sotto le sue istruzioni, il piccolo getta il cadaverino nella tazza del water, tirando lo sciacquone. E proprio in quell'istante, quando del suo piccolo amico rosso non resta alcuna traccia il bimbo, invece di essere rasserenato per il rito appena compiuto, inizia a piangere disperatamente, forse realizzando che il pesciolino non sarebbe più tornato! Un vuoto ed una tristezza, che solo l'abbraccio della mamma, può consolare! Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Amazon: disponibile nuovo servizio per prenotare falegname, idraulico e babysitter

Articolo Successivo

Isis, controffensiva a Ramadi: decapitate 25 persone

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025