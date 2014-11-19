Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Isis, francesi vogliono farne parte: maggioranza figli di immigrati

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ben 1.100 francesi sarebbero al servizio dello Stato islamico. Tra i boia che hanno trucidato l'americano Peter Kassig c'erano anche un paio di francesi.

Sempre più francesi preferiscono arruolarsi nelle file dell'Isis in Siria e Levante. Le Pen ha riferito che si tratta di francesi figli di immigrati, dunque con doppia nazionalità.

"Ci sono oggi secondo i servizi di intelligence 4.000 francesi che sono partiti per fare la jihad. Non 1.000, ma 4.000 francesi", ha reso noto Marie Le Pen durante un'intervista a Sud Radio.

Il premier Manuel Valls ha invitato alla cautela riguardo alla pubblicazione di nomi e cognomi, sottolineando che circa 50 francesi sono stati freddati in Siria in nome della jihad.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Hunger Games, Jennifer Lawrence commenta scandalo foto rubate

Articolo Successivo

Uomini e Donne, ex tronista Anna Munafò cambia look: addio capelli neri

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016