Isis, francesi vogliono farne parte: maggioranza figli di immigrati

Ben 1.100 francesi sarebbero al servizio dello Stato islamico. Tra i boia che hanno trucidato l'americano Peter Kassig c'erano anche un paio di francesi.

Sempre più francesi preferiscono arruolarsi nelle file dell'Isis in Siria e Levante. Le Pen ha riferito che si tratta di francesi figli di immigrati, dunque con doppia nazionalità.

"Ci sono oggi secondo i servizi di intelligence 4.000 francesi che sono partiti per fare la jihad. Non 1.000, ma 4.000 francesi", ha reso noto Marie Le Pen durante un'intervista a Sud Radio.

Il premier Manuel Valls ha invitato alla cautela riguardo alla pubblicazione di nomi e cognomi, sottolineando che circa 50 francesi sono stati freddati in Siria in nome della jihad.