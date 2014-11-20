Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Hunger Games, Jennifer Lawrence commenta scandalo foto rubate

Redazione Avatar

di Redazione

20/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Oggi, 20 novembre, arriva nelle sale italiane il nuovo capitolo della saga "Hunger Games", intitolato "Hunger Games: il canto della rivolta - Parte I".

La protagonista del nuovo capitolo è sempre Jennifer Lawrence che, nel corso di un'intervista a "Vanity Fair" ha rivelato alcuni dettagli relativi allo scandalo delle immagini trafugate qualche mese fa.

"E' il mio corpo, sono io a dover decidere chi possa vederlo nudo. Quello che è successo è disgustoso... Non sapevo cosa fare, il primo pensiero è stato quello di fare un comunicato stampa ma tutto quello che cercavo di scrivere mi faceva piangere o arrabbiare. Ho persino pensato di scusarmi però non ho davvero nulla di cui scusarmi", ha confessato la Lawrence.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Piemonte, ok Giunta regionale a riordino rete ospedaliera regionale

Articolo Successivo

Isis, francesi vogliono farne parte: maggioranza figli di immigrati

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018