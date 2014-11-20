Hunger Games, Jennifer Lawrence commenta scandalo foto rubate

Oggi, 20 novembre, arriva nelle sale italiane il nuovo capitolo della saga "Hunger Games", intitolato "Hunger Games: il canto della rivolta - Parte I".

La protagonista del nuovo capitolo è sempre Jennifer Lawrence che, nel corso di un'intervista a "Vanity Fair" ha rivelato alcuni dettagli relativi allo scandalo delle immagini trafugate qualche mese fa.

"E' il mio corpo, sono io a dover decidere chi possa vederlo nudo. Quello che è successo è disgustoso... Non sapevo cosa fare, il primo pensiero è stato quello di fare un comunicato stampa ma tutto quello che cercavo di scrivere mi faceva piangere o arrabbiare. Ho persino pensato di scusarmi però non ho davvero nulla di cui scusarmi", ha confessato la Lawrence.