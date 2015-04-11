Isis, fratelli tunisini espulsi dall'Italia: esaltavano jihad su Twitter

Due fratelli tunisini sono stati espulsi dall'Italia in quanto celebravano l'Isis su Twitter. La notizia è stata resa nota dal ministro dell'Interno Angelino Alfano, sottolineando che la jihad si consolida anche attraverso il web.

"Con altre due espulsioni sono stati mandati via dall'Italia due fratelli tunisini... Le espulsioni rispondono concretamente al processo di depotenziamento di quella rete di collegamenti che, soprattutto via internet, possono rappresentare fonti di rischio di qualsiasi livello. L'impegno e il lavoro delle Forze di Polizia, integrato dal prezioso contributo delle Agenzie di Sicurezza, sono incessanti e si basano anche su rapporti di collaborazione internazionale, perché nessun Paese, oggi, può dirsi a rischio zero", ha spiegato il numero uno del Viminale.