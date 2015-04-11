Parma-Juventus 1-0, Mauri fa gioire Roma e Lazio
di Redazione
11/04/2015
Il Parma ha mostrato di avere dignità e di giocarsela fino all'ultimo. Oggi, al Tardini, la squadra di Donadoni ha battuto la Juventus. Il match è finito 1-0 per i padroni di casa, andati in vantaggio nella ripresa con Mauri.
Il Parma, dopo il gol, ha saputo difendersi bene e, alla fine, ha meritato la vittoria contro una Juve con la testa altrove. Allegri e i bianconeri, evidentemente, stavano già pensando alla sfida di Champions.
La vittoria del Parma fa bene alla Roma e alla Lazio, che domani hanno l'opportunità di avvicinarsi alla capolista se dovessero vincere rispettivamente contro il Torino e l'Empoli.
