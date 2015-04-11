Loading...

Fiorella Mannoia riceve Fionda di Legno ad Albenga: "Ho pensato a uno scherzo"

11/04/2015

Fiorella Mannoia ha ricevuto la Fionda di Legno presso il cinema teatro Ambra di Albenga. A consegnarle il particolare riconoscimento Antonio Ricci e i Fieui di Carrugi.

La cantautrice romana ha ricevuto la Fionda di Legno per la sua grande attenzione a tematiche ambientali, sociali e femminili.

"Quando mi è stato comunicato che mi era stato assegnato questo premio ho pensato a uno scherzo, poi ho capito la storia di questo riconoscimento, la motivazione con cui mi è stato dato e ora sono orgogliosa di riceverlo", ha asserito la Mannoia, che ha cantato "Quello che le donne non dicono" prima di ricevere il riconoscimento.

La Mannoia è stata premiata per le sue fiondate contro le angherie, i vili, l'ipocrisia e la maleducazione. Il riconoscimento è stato consegnato, in passato, da personaggi come Paolo Villaggio, Fabrizio De André e Roberto Vecchioni.

