Isis pianificava attentato a regina Elisabetta, rivelazione 007 britannici

09/08/2015

L'Isis aveva pianificato un attentato alla Regina Elisabetta, a Londra, durante le celebrazioni per l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. L'inquietante notizia è stata riportata dal Daily Mail

  La scoperta è stata fatta dalla Polizia e dagli 007 britannici. Lo Stato islamico aveva in mente di far saltare in aria la regina usando lo stesso metodo dell'attentato alla maratona di Boston, nel 2013, ovvero mediante un ordigno creato con una semplice pentola a pressione. Certo, dopo la diffusione di questa notizia, a Londra verrà innalzato ulteriormente il livello di sicurezza. Il rischio attentati è alto. A pianificare l'attentato alla regina Elisabetta sarebbero stati diversi capi Isis in Siria.
05/10/2025

06/01/2023

05/08/2016