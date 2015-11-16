Isis Può Colpire ancora in Francia: Valls Avverte Popolo, Blitz in Siria Legittimo

Il Governo francese sapeva che era alto il rischio attentati in Francia e in Europa. Lo ha sottolineato nelle ultime ore il premier francese Manuel Valls durante un'intervista radiofonica

Terrorismo può colpire ancora

"Il governo francese sapeva che si stavano preparando attacchi non solo in Francia ma in tutta Europa. Il terrorismo può colpire ancora nei prossimi giorni. Dobbiamo convivere con questa minaccia per poterla combattere"

Fabius: Francia legittimata ad attaccare in Siria

"E' stato normale prendere l'iniziativa ed agire. Non si può essere attaccati duramente, e conoscete il dramma che sta sconvolgendo Parigi, senza essere presenti ed attivi nella risposta".

Il premier transalpino invita il popolo francese a non temere il terrorismo ma spiega che non sono esclusi altri attentati terroristici:Il ministro degli Esteri francese,, ha invece parlato dei recenti attacchi in Siria della Francia, spiegando che la sua nazione è ora legittimata ad attaccare i terroristi inIntanto l'antiterrorismo francese continua a compiere perlustrazioni in tutta la nazione e in. Finora sono state arrestate oltre 20 persone, tra cui una in Belgio. Tanti, inoltre, i soggetti fermati.