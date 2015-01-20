Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Isis uccide 13 ragazzi: avevano visto partita di calcio, video online

Redazione Avatar

di Redazione

20/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'Isis torna a colpire duro. I militanti sono crudeli e non hanno remore nel trucidare chi non rispetta i dettami del Califfato. E' veramente sconvolgente la notizia riportata nelle ultime ore da molti media internazionali. 13 ragazzi sono stati uccisi con un fucile perché avevano visto in tv una partita di calcio. E' successo a Mosul.

I 13 giovani, dopo aver visto la partita di calcio Iraq-Giordania, valevole per la Coppa d'Asia e vinta dagli iracheni, sono stati trucidati. L'episodio risale allo scorso 12 gennaio ma solo è stata riportata la notizia dal sito web di un gruppo che si oppone al Califfato, denominato "Raqqa viene massacrata nel silenzio".

Gli attivisti dello Stato islamico che tengono sotto scacco la città hanno preso i giovani nel quartiere di al-Yarmuk e li hanno uccisi davanti a numerose persone, come se non fosse nulla. Mediante un altoparlante, i miliziani avevano dichiarato che i giovani avevano violato la 'sharia'. I corpi esanimi dei ragazzi sono rimasti a terra per molto tempo, in quanto i parenti temevano di essere massacrati.

Qualche giorno fa l'Isis ha pubblicato un video che ritrae l'uccisione di 2 uomini gay. In pratica, gli attivisti li hanno gettati da una torre.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Giovanni Allevi esalta amore in "Love": nono disco, 13 pezzi straordinari

Articolo Successivo

Hozier, "Take me to the church" incassa 80 milioni di views su YouTube: successo planetario

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016