Isis uccide 13 ragazzi: avevano visto partita di calcio, video online

L'Isis torna a colpire duro. I militanti sono crudeli e non hanno remore nel trucidare chi non rispetta i dettami del Califfato. E' veramente sconvolgente la notizia riportata nelle ultime ore da molti media internazionali. 13 ragazzi sono stati uccisi con un fucile perché avevano visto in tv una partita di calcio. E' successo a Mosul.

I 13 giovani, dopo aver visto la partita di calcio Iraq-Giordania, valevole per la Coppa d'Asia e vinta dagli iracheni, sono stati trucidati. L'episodio risale allo scorso 12 gennaio ma solo è stata riportata la notizia dal sito web di un gruppo che si oppone al Califfato, denominato "Raqqa viene massacrata nel silenzio".

Gli attivisti dello Stato islamico che tengono sotto scacco la città hanno preso i giovani nel quartiere di al-Yarmuk e li hanno uccisi davanti a numerose persone, come se non fosse nulla. Mediante un altoparlante, i miliziani avevano dichiarato che i giovani avevano violato la 'sharia'. I corpi esanimi dei ragazzi sono rimasti a terra per molto tempo, in quanto i parenti temevano di essere massacrati.

Qualche giorno fa l'Isis ha pubblicato un video che ritrae l'uccisione di 2 uomini gay. In pratica, gli attivisti li hanno gettati da una torre.