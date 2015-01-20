Giovanni Allevi esalta amore in "Love": nono disco, 13 pezzi straordinari

Lo straordinario pianista e compositore italiano Giovanni Allevi ha fatto uscire il suo nuovo capolavoro, intitolato "Love", a 4 anni dal precedente "Alien".

"Love" è il nono album del celebre pianista di Ascoli Piceno, contenente 13 pezzi incentrati sull'amore. Il progetto discografico di Allevi vuole dare una risposta a suon di musica all'attuale clima nervoso. Secondo il musicista, l'amore porta pace e serenità.

"Affido a queste note la mia dichiarazione d'amore, per le persone che mi sono vicine, per la Musica, per la mia vita folle", ha detto Allevi che, tra un mese circa inizierà un nuovo tour: il prossimo 27 febbraio sarà a Londra (Cadogan Hall) e il mese successivo si esibirà in Italia. "Mi mancava questa dimensione e la melodia che ha dato il via al progetto mi è entrata in testa mentre ero in tour e avevo la febbre", ha sottolineato il pianista.

Ricordiamo che Giovanni Allevi sarà anche uno dei super ospiti a Sanremo. L'artista è stato spesso contestato perché ritenuto una sorta di folletto che vive in un mondo parallelo. "Le critiche - ha detto Allevi - non hanno fatto che accrescere il mio naturale stato d'ansia".

Il pianista marchigiano, dopo la performance londinese, arriverà a Roma (Auditorium della Conciliazione, 27 marzo).