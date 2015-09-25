Home Home Ius Soli, Cittadinanza a Bimbi Stranieri che Nascono in Italia

Ius Soli, Cittadinanza a Bimbi Stranieri che Nascono in Italia

di Redazione 25/09/2015

Cambia la normativa relativa allo Ius Soli. I bimbi stranieri che nascono in Italia dovranno seguire un corso scolastico di 5 anni. La riforma della cittadinanza inizia a prendere forma Il Pd e i diversi di centro si sono accordati, nelle ultime ore, in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, sullo Ius Soli. In sostanza, diventeranno cittadini italiani sia i bimbi stranieri che nascono in Italia, previa frequentazione di un ciclo scolastico di 5 anni, che i figli di profughi con permesso di soggiorno di lunga durata. Tantissimi minori stranieri potranno, dunque, diventare cittadini italiani. Si stima che attualmente sono circa 925.000 i minori che vivono in Italia ma hanno una cittadinanza non comunitaria. Vladimiro Polchi ha scritto su Repubblica: "L’intesa si basa su due emendamenti, che introducono nuovi obblighi: la frequenza di un ciclo scolastico di almeno 5 anni da parte del bambino straniero nato in Italia (nel caso in cui la frequenza riguardi le scuole elementari, si dovrà aver superato l’esame finale) o il possesso da parte di uno dei genitori del permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. I minori nati in Italia senza questi requisiti, e quelli arrivati in Italia sotto i 12 anni, potranno comunque ottenere la cittadinanza se avranno 'frequentato regolarmente, per almeno cinque anni istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale'. Infine i ragazzi arrivati tra i 12 e i 18 anni potranno avere la cittadinanza dopo aver risieduto nel Paese per almeno sei anni e aver frequentato 'un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo'". I deputati dem sono felici dell'accordo raggiunto in Commissione in quanto "lo ius soli è una riforma importante per il futuro dell’Italia". Sel invece ritiene che la riforma avrà solo l'effetto di complicare le cose, rendendo più difficile la richiesta della cittadinanza. Voi che ne pensate? Approvate quest'intesa mirata a far diventare cittadini italiani molti rifugiati che vivono in Italia?

