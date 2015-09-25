Home Musica PUFF DADDY, PATRIMONIO DA 60 MILIONI: RAPPER PIU' RICCO SECONDO FORBES

di Redazione 25/09/2015

Si guadagna molto negli Usa facendo musica. Lo sanno bene molti rapper come Eminem e Puff Daddy, che hanno conti in banca stratosferici Nelle recente classifica dei paperoni dell'hip hop stilata da Forbes si compaiono personaggi noti e talentuosi. La classifica è dominata da Puff Duddy che, anche grazie ad attività estranee al mondo della musica, ha un patrimonio di 60 milioni di dollari. In seconda posizione si colloca il marito di Beyoncé, Jay Z, con 56 milioni di dollari. Il rapper è ricco perché è titolare anche della Roc Nation, azienda di intrattenimento Roc Nation, e di un marchio di champagne. Ricordiamo che l'artista ha cantato insieme alla celebre moglie durante l'On The Run tour, tournée elettrizzante comprendente ben 22 tappe. Al terzo posto della classifica redatta da Forbes troviamo Drake, artista canadese che si deve 'accontentare' di 39 milioni di dollari. Anche lui non si arricchisce solo con la musica, collaborando anche con colossi come Sprite e Nike. Non ci sono molte donne nella top ten, anzi ce n'è una sola, Nicki Minaj, che occupa la nona posizione. La cantante di "Anaconda" vanta un patrimonio di 21 milioni di dollari. Non compaiono stranamente nella top ten artisti celebri come Pharrell Williams ed Eminem. Puff Daddy, al secolo Sean Combs, è il rapper più ricco al mondo ma ha un carattere decisamente difficile, visto che è preda spesso di scatti d'ira che gli fanno compiere gesti pericolosi. Qualche mese fa, ad esempio, l'artista è stato arrestato perché ha minacciato con un'arma molto pericolosa (un peso con un'impugnatura) il coach del figlio Justin, che milita in una squadra di football. Per fortuna l'allenatore Jim Mora non è stato ferito ma ha provato molta paura. "E' stato un brutto incidente per tutti, ed è giusto che le azioni legali facciano il loro corso senza ulteriori commenti da parte dei coinvolti", ha dichiarato Mora dopo la disavventura.

