Janet Jackson incinta a 50 anni: Unbreakable Tour sospeso per gravidanza

La sorella del compianto Michael Jackson, Janet, sta per diventare mamma a 50 anni. Quello che fino a qualche giorno fa era un rumor ora è certezza. L'artista avrà un bebè

"Mio marito ed io stiamo costruendo la nostra famiglia e quindi devo rimandare alcune date del tour... Spero riusciate a capire quanto sia importante che io mi fermi per dedicarmi a questo. I medici mi hanno ordinato di stare a riposo. Tornerò appena mi sarà possibile".

"L'anno scorso abbiamo pronunciato il fatidico sì nel corso di una cerimonia tranquilla, privata e bellissima. Non abbiamo voluto regali: gli invitati hanno donato somme ad enti di beneficenza".

A confermare la lieta notizia è stata l'autorevole rivista "Us Weekly". Janet Jackson è coniugata da 4 anni con il plutocrate del Qatar,, con cui però non ha avuto figli. La sorella del 're del pop', prima di conoscere Al Mana, ha avuto altri due mariti da cui però non ha mai avuto figli. Insomma, Janet non è mai riuscita ad assaporare l'ebbrezza della maternità. Il prossimo 16 maggio l'artista compirà 50 anni, e probabilmente sarà l'ultimo compleanno senza figli. Un mese fa, la Jackson aveva fatto capire ai fan di essere in dolce attesa poiché, improvvisamente, decise di sospendere l'Unbreakable Tour:Un lieto evento, dunque, è stato alla base della scelta di interrompere l'Unbreakable Tour. Lo scorso 6 aprile Janet annunciò su Twitter il cambiamento di programma: stop alla tournée per dedicare tempo a se stessa e alla sua famiglia. Subito i fan hanno capito che il loro idolo è incinta. La popstar ha detto che il medico gli ordinato assoluto riposo, assicurando però che non appena si sarà ripresa tornerà ad esibirsi dal vivo. Janet sposò Al Mana nel 2012: la cerimonia venne celebrata in gran segreto davanti a un gruppo ristretto di parenti e amici. La notizia delle nozze venne diffusa solo nel 2013. La cantante affermò a riguardo:Janet Jackson ha pubblicato il nuovo album, "Unbreakable", l'anno scorso. La 50enne è senza dubbio la seconda grande artista della famiglia Jackson. Michael e Janet erano grandi amici, oltre che fratelli. La morte del 're del pop' ha addolorato moltissimo la cantante, che ha impiegato un bel po' di tempo per riprendersi. Ora Janet pensa alla sua famiglia e ad avere un figlio. Peccato per iche avevano già acquistato i biglietti per partecipare all'Unbreakable Tour. Ora dovranno attendere un bel po' prima di un ritorno della Jackson sui palcoscenici. Non è la prima volta che l'artista sospende il tour: era successo anche a dicembre, quando dovette sottoporsi a un intervento chirurgico alle corde vocali. Il nuovo tour della cantautrice americana comprende tappe sia negli States che in Europa. "Unbreakable" è un disco arrivato a 7 anni dalla morte del fratello Michael, incentrato su temi che, tempo fa, la cantante aveva accantonato: è stata proprio la morte del 're del pop' a far riflettere Janet su certi aspetti della vita, sul fatto che siamo mortali, vulnerabili, umani. L'album venne anticipato dai singoli "No Sleep", "Burn It Up" e la title track. "Unbreakable" è stato molto apprezzato dallae dai fan che attendevano da tanto tempo una nuova 'perla discografica' della sorella del mitico Michael Jackson.