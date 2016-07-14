Loading...

Jennifer Aniston non è incinta

14/07/2016

Jennifer Aniston ha messo a tacere tutti i pettegolezzi relativi alla sua gravidanza. Da sempre i paparazzi hanno diffuso voci, sempre infondate sulla presunta gravidanza dell'attrice di "Friends". Ora basta, però. La Aniston ha voluto chiarire una volta per tutte che non è in dolce attesa.

Jennifer Aniston: moglie felice ma non in dolce attesa

L'ex fiamma di Brad Pitt è sposata da oltre un anno con l'attore Justin Theroux ed è felicissima, sebbene non abbia un figlio. I paparazzi sono sempre attentissimi su ogni cambiamento della sua forma fisica e, se notato che il ventre di Jennifer è leggermente ingrossato, subito diffondono la notizia della sua gravidanza. L'attrice è stanca di tutto questo ed ora ha voluto sottolineare l'eccessiva pressione mediatica attorno alla sua figura. La Aniston ha annunciato di non essere incinta mediante un blog dell'Huffington Post:
"Il controllo che viene rivolto alle donne è assurdo e inquietante. Il modo in cui vengo ritratta dai media è il riflesso dell'immagine con cui vengono dipinte in generale le donne, misurate attraverso standard distorti di bellezza. Si utilizzano news ed informazioni legate alle celebrità per perpetrare questa immagine disumanizzata delle donne, concentrata solo sull'aspetto fisico, che diventa una gara alla speculazione da parte dei tabloid. E' incinta? Ha mangiato troppo? Si è lasciata andare? Il matrimonio è in crisi perché la macchina fotografica ha immortalato qualche imperfezione fisica?".

Se incinta lo annuncerà lei stessa

Jennifer Aniston ha rimarcato di essere stanca di ogni chiacchiericcio sulla sua vita privata e sulla sua presunta gravidanza. Se, e quando, sarà incinta sarà lei stessa ad annunciarlo. I paparazzi devono quindi mettersi l'animo in pace. Uno dei primi tabloid a diffondere il rumor sulla presunta gravidanza della Aniston era stato, un mese fa circa, il Daily Mail. Il noto giornale britannico aveva pubblicato una foto ritraente Jennifer e il marito Justin mentre trascorrevano una vacanza alle Bahamas. Il tabloid aveva fatto notare che il ventre dell'attrice era leggermente voluminoso. Rumor puntualmente smentito dalla portavoce di Jennifer Aniston.
