Sheep View 360: pecore per mappare Far Oer
di Redazione
14/07/2016
Sheep View 360: telecamere sulla schiena delle pecoreGli abitanti delle Isole Far Oer hanno capito che Google ha troppi impegni, quindi adotta misure in un lasso di tempo troppo ampio. Allora si è cercato di sfruttare la maggiore risorsa del posto, le pecore, per mappare vie e paesaggi. Il progetto Sheep View 360 è riuscito. Sulla schiena di 5 pecore che pascolano ogni giorno nelle praterie scozzesi sono state posizionate delle telecamere. Mentre gli ovini camminavano, le telecamere immortalavano i paesaggi e caricavano le foto sul web. Gli artefici di questo interessante progetto sono Durita Dahl Andreassen, ragazza che lavora nell'ente del turismo delle Isole Far Oer, un giovane esperto di tecnologia, e un pastore. Le 5 pecore hanno pascolato tranquillamente con le telecamere sulla schiena, posizionate mediante un'apposita imbracatura. Foto e video sono finiti in un battibaleno su Sheep View 360. Altro che Google Street View, dunque, sulle Isole Far Oer: le pecore si sono mostrate molto utili, visto che hanno permesso di immortalare benissimo la location.
Progetto ideato da Durita Dahl AndreassenI cittadini delle splendide isole scozzesi avevano chiesto molte volte a Google di mappare gli splendidi scorci e il paesaggio incantevole delle Far Oer ma il colosso americano non si è mai fatto vedere. Così è stato pensato di sfruttare la maggiore risorsa del posto per centrare l'obiettivo, ovvero le pecore. E' senza dubbio grazie all'impulso di Durita Dahl Andreassen che il progetto Sheep View 360 è nato:
"Abbiamo fra i paesaggi più magici del pianeta ed è tempo che questa nazione nordica finora nascosta venga svelata al mondo... Noi siamo così piccoli e Google è così grande. Abbiamo deciso di fare le cose a modo nostro, sperando che il colosso californiano ci ascolti".Chissà se il team di Google Street View si recherà nelle Isole Far Oer?
