John Lennon: Ciocca di Capelli Venduta per 35.000 Dollari in Texas

Pur di portarsi a casa un ciuffo di capelli di John Lennon, il collezionista inglese Paul Fraser ha sborsato ben 35.000 dollari

"Per quanto a nostra conoscenza, questa è la più grande ciocca di capelli appartenuta a John Lennon mai venduta a un'asta. Può essere datata a un tempo e luogo specifico ed ha fatto parte di una collezione privata in questi ultimi 50 anni. Il taglio di capelli avvenne un mese dopo l'uscita dell'album 'Revolver'".

"Per Betty, un sacco di amore e capelli, John Lennon, xx".

Fraser ha avuto la meglio su tutti gli altri offerenti, durante un'asta che si è svolta a(Texas) presso la casa d'aste. Il ciuffo del mitico membro dei Beatles venne tagliato durante la lavorazione del film, una commedia dark uscita nel lontano 1967. A tagliare il boccolo fu una parrucchiera tedesca che conservò gelosamente il cimelio. "How I Win The War" narra le disavventure delle truppe inglesi, durante la Seconda Guerra Mondiale, guidate da un comandante inetto. La ciocca di capelli è stato uno dei vari cimeli dei Beatles battuti all'asta in Texas. Venduta, ad esempio, una foto autografata dai Fab Four per 42.500 dollari. Sembrerà strano ma vendere ciocche di capelli appartenute a personaggi famosi sta diventando una vera e propria opportunità di fare. Sul sito di, infatti, sono stati messi in vendita anche ciuffi appartenuti nientemeno che a Marilyn Monroe e Justin Bieber. Se siete fan di tali personaggi, ed avete molto denaro a disposizione, potete fare un'offerta al signor Fraser. La casa d'aste Heritage ha così commentato la vendita della ciocca:Nel, un altro ciuffo di Lennon venne venduto per 48.000 dollari a un offerente che volle mantenere l'anonimato. La ciocca venduta nelle ultime ore a Dallas era contenuta in un libro donato da John alla parrucchiera. Nel libro anche un bigliettino con su scritto:Gli oggetti appartenuti a John Lennon, negli ultimi anni, hanno fruttato molto. L'anno scorso una chitarra Gibson, usata da Lennon per scrivere vari grandi successi dei Beatles venne venduta per oltre 2 milioni di dollari presso la casa d'astedi Los Angeles, dove tra l'altro vennero vendute molte memorabilia dell'ex Beatle. Certo, quella Gibson fu il pezzo forte della collezione, visto che John la sfruttò per scrivere mitici pezzi come. Quello strumento musicale venne rubato durante un concerto di Natale, nel 1963, e fino all'anno scorso nessuno seppe dove fosse finito. Quella Gibson è senza dubbio una delle più importanti chitarre possedute da Lennon ed è per questo che il prezzo per cui è stata venduta ha battuto il precedente record stabilito da una chitarra di Bob Dylan, una Newport Stratocaster venduta per 965.000 dollari. Quando all'asta finisce un oggetto appartenuto a John Lennon viene venduto in poco tempo a. Non attirano solo strumenti musicali ma anche oggetti strani come, appunto, ciocche di capelli. Ricordiamo che, due anni fa, venne venduta per quasi 3 milioni di dollari una raccolta di opere; nel 2011, invece, una persona si portò a casa, dopo aver sborsato 46.000 dollari, ilindossato da Lennon sulla copertina del disco