JOHN LENNON PRENDE IN GIRO DISABILI: VIDEO INQUIETANTE

22/09/2015

Uno dei miti della musica mondiale, John Lennon avrebbe deriso dei disabili durante un concerto. Non è la solita bufala mediatica ma quello che emerge da un video che sta facendo indignare non poco fan e popolo del web

  Il video discusso è stato trasmesso sulla rete statunitense Channel 4 ed è intitolato "Andava bene negli anni '60". John Lennon, durante la performance live, si mette a schernire diversi disabili, come se nulla fosse. Poi torna a cantare. Beh, un gesto del genere non fa certamente onore al leader dei Beatles, morto a New York nel 1980. E' lampante l'atteggiamento derisorio di Lennon. Che delusione. "Tu Quoque John!". John, a quanto pare, decise di prendere in giro persone che avevano problemi locomotori. Osservando il video, che si può facilmente trovare su YouTube, John Lennon inizia ad invitare ironicamente i disabili a ballare, dicendo: "Battete le mani, battete i piedi sul pavimento". Il cantautore, inoltre, si muove maldestramente, cercando di imitare i disabili. Beh, scene del genere fanno a dir poco inorridire e rappresentano un insulto ai disabili e al mondo della musica. Il portavoce del Mencap, nota associazione britannica di disabili, ha stigmatizzato il comportamento di Lennon: "I tempi sono cambiati ma trovo comunque difficile capire il comportamento delle celebrità e come possano avere un'idea del genere di persone reali... Tante cose sono cambiate ma la strada da percorrere è ancora lunga prima che il pubblico capisca che le persone con difficoltà di apprendimento hanno sogni, speranze e sentimenti come tutte le altre. Voglio sperare che le celebrities di oggi non prendano mai in considerazione la possibilità di comportarsi così". Chissà come hanno preso la notizia i familiari di John Lennon? Beh, il figlio Sean non si sarà stupito, visto che ha più volte ha definito John come un padre assente e strano.
