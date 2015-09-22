Il miglior ANNUNCIO DI LAVORO di sempre?
di Redazione
22/09/2015
Il miglior ANNUNCIO DI LAVORO di sempre? In moltissimi nel web stanno apprezzando l'annuncio atipico della KiRweb ANNUNCIO - Cercasi ACCOUNT & SOCIAL MEDIA MANAGER Non cerchiamo una persona entusiasta, né giovane, non serve la laurea e neanche l'inglese, ma devi aver fatto il cameriere! KiRweb è alla ricerca di una persona FIGA Non cerchiamo una persona entusiasta e non cerchiamo una persona dinamica, meno che mai solare, meglio una persona equilibrata, statica e che ogni tanto sia nervosa. Non deve essere in grado di coordinare, motivare e tirare fuori il massimo dai propri collaboratori. Promettiamo di farlo noi con lei. Deve essere in grado di lavorare da sola e solo dopo di lavorare in team. Se hai voglia di lavorare nel Web e nei Social Media, se la prima cosa che fai quando ti svegli è controllare le notifiche di Facebook, Twitter e Instagram, se sei in grado di trattare i miei clienti con la stessa cura e pazienza con cui tratti il tuo migliore amico, se sai cosa vuol dire Monitoraggio delle Conversioni e CPC, probabilmente sei sulla strada giusta per entrare a far parte del nostro team. REQUISITI ETA’ – 18+ in Amore come nel Lavoro l’età non conta LAUREA – Non cerchiamo necessariamente laureati: una laurea può arricchire una persona, ma non la rende di certo libera o intelligente. LINGUE STRANIERE – Siamo in Italia preferiamo un uso dell’italiano corretto, poi al limite parliamo inglese. ESPERIENZA - Verranno presi in considerazione solo candidati con vere esperienze di lavoro: camerieri, animatori e operatori call center. IMPEGNO 6 ore al giorno, gestibili dal collaboratore, non deve venire tutti i giorni nella nostra sede di Roma e non deve stare chiuso in casa come un eremita, ma può lavorare dove vuole. Puoi inviare la tua candidatura mandando una mail a [email protected] allegando il tuo Curriculum Vitae (NON in formato europeo) e scrivendo nell’oggetto della mail: ACCOUNT – SOCIAL MEDIA MANAGER Alcuni commenti e condivisioni su FACEBOOK e TWITTER e Sito Web KiRweb - Via Pozzallo, 16 - 00133 Roma - Tel: 06 2030184 - Mob: 328 8485235 - [email protected]
