Lorenzin Rassicura Genitori Bimbi Non Vaccinati: Accesso a Scuola non Verrà Ostacolato

di Redazione 06/11/2015

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha spiegato nelle ultime ore che nessuno vuole ostacolare l'accesso a scuola dei bimbi non vaccinare, in quanto un provvedimento del genere dovrebbe essere preso dal Parlamento. Il ministro, però, ha sottolineato la gravità dei "buchi vaccinali" "Non c'è nessun piano per bloccare l'accesso nelle scuole per chi non è vaccinato, ma è stato approvato dalle Regioni il piano vaccinale che affronta anche il tema dell'indice di vaccinazione. Ci impegneremo a fare una serie di campagne presso i genitori, i pediatri e i medici", ha dichiarato la Lorenzin. "Non vaccinare il proprio figlio non è solo un tema della sicurezza del bambino, ma di tutti i bambini che gli stanno intorno", ha aggiunto il ministro della Salute, ricordando che non sussiste nessun collegamento tra epilessia, autismo e vaccinazione. "Facciamo affidamento sulla scienza quando stiamo male, dobbiamo farlo anche quando non stiamo male", ha spiegato Beatrice Lorenzin. Uno dei problemi che concernono il Piano nazionale vaccini 2016-2018 è quello dei fondi, in quanto servono almeno 620 milioni di euro per garantire le vaccinazioni per adulti e bimbi. "Chi rappresenta lo Stato quando parla di alcuni temi deve attenersi al rigore della scienza. È una follia dire che vaccinare i bambini incrementa le multinazionali del farmaco. Ci sono decine e decine di studi clinici che dimostrano come non ci sia nessuna correlazione tra autismo, epilessia e vaccinazioni. Invece c'è purtroppo una correlazione, cioè che quando non si vaccinano i bimbi cominciano a morire, di malattie che si credevano debellate", ha detto la Lorenzin durante un'intervista. Insomma, i bimbi vanno vaccinati per evitare la riemersione di malattie che si credevano ormai morte e sepolte. Non ci sono prove scientifiche che attestano il nesso tra vaccinazioni e insorgenza di epilessia, autismo od altre tremende patologie. I genitori sono avvisati! Meglio vaccinare i piccoli!

