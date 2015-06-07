Loading...

Justin Bieber: giudici americani lo condannano, tamponò minivan

Redazione Avatar

di Redazione

07/06/2015

Nuovi guai giudiziari per Justin Bieber, dovuti al suo temperamento 'focoso'. La popstar canadese è stata condannata dai giudici americani per aggressione e guida spericolata.

Nel 2013 Justin, a bordo del suo fuoristrada con la sua fidanzata Selena Gomez, tamponò un minibus condotto da un fotografo. Il cantante, guarda un po', se l'è cavata con una multa di 600 euro. Niente carcere. Tale somma è veramente esigua per una popstar del calibro di Bieber, idolo di migliaia di ragazzine.

Justin andò a sbattere contro il minivan mentre si stava recando dai genitori.

