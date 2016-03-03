Home Home Juventus, Figlia Allegri Invaghita di Alvaro Morata?

Juventus, Figlia Allegri Invaghita di Alvaro Morata?

di Redazione 03/03/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il papà Massimiliano ha portato la squadra che allena in vetta alla classifica di serie A e lei è popolarissima sui social. Valentina Allegri, figlia del ct della Juventus, Massimiliano, pare abbia un debole per Morata Valentina, 21 anni, non è solo famosa ma anche bella e per questo è diventata una vera star dei social; basti pensare vanta ben 31.000 followers su Instagram. Un vero record. I tifosi della Juve, e non solo, apprezzano molto gli scatti 'piccanti' che la figlia di Massimiliano Allegri posta spesso su Instagram e su altri social. Ovviamente Valentina è una grande tifosa della Juventus e una sorta di 'talismano' per il padre. La giovane è stata spesso avvistata allo stadio mentre seguiva i bianconeri. A proposito, sembra che il cuore della 21enne batta proprio per un giocatore della Juventus, ossia Alvaro Morata. La figlia del ct della Juventus ha pubblicato molte volte foto che la ritraggono con la maglia della Juve col numero 9 di Morata. Valentina non è la sola donna fascinosa che gira attorno al mondo del calcio. A far girare la testa a molti tifosi del Chelsea, e non solo, ad esempio è Sofia Abramovich, figlia del titolare del prestigioso club inglese. Anche Sofia è una star di Instagram e recentemente ha confessato di vivere sotto scorta perché il ricco e potente padre teme che qualcuno la possa rapire. Una vita vissuta in una gabbia d'oro quella della Abramovich. Diversamente dalla figlia del proprietario del Chelsea, Valentina Allegri può fare ciò che vuole e andare dove vuole. In fondo è solo la figlia del ct della Juventus. Chissà cosa penserà Morata del fatto che la figlia del mister abbia perso la testa per lui? Non si sa. Intanto il giocatore è tornato al top della forma, ed è sicuramente un tassello fondamentale della Juventus targata Allegri.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp