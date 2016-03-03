Troppa Gioia Può Uccidere: Sindrome di Takotsubo Colpisce specialmente Donne

I dolori fanno male al cuore. E' risaputo. Forse pochi sanno, invece, che anche le gioie possono provocare problemi e, addirittura, la morte. Stiamo parlando della sindrome di Takotsubo

"Abbiamo dimostrato che i fattori scatenanti della Tts possono essere più vari di quanto si pensasse. Il paziente tipo della sindrome di Takotsubo non è solo una persona con il 'cuore spezzato'. La malattia può insorgere anche dopo un'emozione positiva. I medici dovrebbero essere consapevoli di questo. E davanti a un paziente che arriva in pronto soccorso con segni di un attacco di cuore (dolore toracico, affanno) dovrebbero valutare una possibile Tts anche se la persona ha vissuto un lieto evento o una sensazione gioiosa, proprio come farebbero se avesse sperimentato un'emozione negativa".

L'eccessiva, dunque, può uccidere al pari dell'eccesso di dolore e ansie. A rischiare di più sono leche hanno più di 60 anni. Da uno studio pubblicato sull'European Heart Journal, infatti, emerge che può essere deleteria per la salute non solo un'emozione negativa ma anche positiva. Gli esperti, dunque, hanno affiancato alla 'sindrome del cuore spezzato' alla 'sindrome del cuore felice'. Una gioia forte e improvvisa, perciò, può produrre gli stessi effetti sul cuore di un dolore forte, dovuto ad esempio alla perdita di un parente o al divorzio. In sostanza, sia in caso di dolore che di gioia, il ventricolo sinistro assume la forma del cestello che in Giappone usano per pescare i polipi, ossia il. La sindrome di Takotsubo è stata scoperta per la prima volta nel 1990 e, nel 2011, i ricercatori Christian Templin e Jelena Ghadri hanno creato il primo Registro internazionale della Tts presso l'ospedale universitario di Zurigo. Dopo aver esaminato le informazioni relative a 1.750 pazienti, gli studiosi hanno scoperto che la sindrome, nel 96% dei casi, era stata causata da un forte dolore, come la perdita di un figlio, del marito/moglie, o da uno choc improvviso. Un'esigua percentuale delle vittime del Takotsubo, però, era rappresentata da soggetti che avevano provato molta, decisamente eccessiva. L'esperta Ghadri ha spiegato:La caratteristica della sindrome di Takotsubo è quella di manifestarsi contipici dell'infarto, come forte dolore al petto e spossatezza, ma quando il paziente viene sottoposto asi scopre che lenon hanno subito modificazioni.