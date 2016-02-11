Juventus-Napoli, Regini: "A Torino per Imporre Nostro Gioco"
di Redazione
11/02/2016
Si sta avvicinando la sfida dell'anno. Juventus-Napoli è vicina e i partenopei cercano di fare il colpaccio a TorinoNon esclude i 3 punti per il Napoli, a Torino, neanche Vasco Regini, difensore arrivato da poco alla corte di Sarri. Durante un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, l'ex Empoli ha dichiarato:
"Sto vivendo benissimo i miei primi giorni a Napoli, appena avuto la possibilità di venire a giocare qui ho provato in tutti i modi a venire e ci sono riuscito. Questo gruppo mi ha accolto benissimo, mi sono integrato in tutto e sono veramente contento. Ho lavorato con Sarri un anno ad Empoli... Stiamo vivendo una settimana normale. Il mister sta usando lo stesso modo di preparare le partite che fino ad ora ha portato dei grandi risultati. Sarà una partita importante, da qui in avanti sarà sempre come se fosse una finale. Dobbiamo andare sempre al massimo ed arrivare alla domenica al 100%. Come ogni partita che ho visto, posso dire che il Napoli ha sempre cercato di imporre il proprio gioco dovunque è andato e spesso ci è riuscito: non vedo perché non si possa fare anche allo Juventus Stadium. Sarebbe bello riuscirci".Intanto, nelle ultime ore si è appreso che la sfida scudetto non verrà diretta da Nicola Rizzoli ma da Andrea Orsato: il primo, infatti, ha riportato una microlesione al polpaccio. Rizzoli dovrà riposarsi per almeno 7 giorni. Chi sarà il vero protagonista del match in programma sabato sera allo Stadium, Dybala o Higuan? Napoli e Juve daranno certamente il massimo per portarsi a casa i 3 punti. In campo le squadre attualmente più in forma del campionato italiano. Peccato per l'infortunio di Rizzoli. Un arbitro così competente era necessario per dirigere un match importante come Juventus-Napoli. Anche Orsato, comunque sia, ha la sua esperienza. La Juventus attende il Napoli è teme soprattutto un giocatore: Gonzalo Higuain. Vinca il migliore.
