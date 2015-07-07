Home Sport Juventus: Ogbonna passa allo West Ham, giocatore voleva cambiare aria

di Redazione 07/07/2015

La Juventus dice addio ad Angelo Ogbonna, giocatore che è volato in Inghilterra. Angelo si era fatto le ossa nel Torino; poi venne clamorosamente acquistato dalla Juve, ed ora approda nella Premier League, vestendo la maglia del West Ham. Il team londinese verserà a Ogbonna 2 milioni di euro netti a stagione fino al 2019. L'affare ha permesso alla Juventus di incassare 11 milioni di euro circa. Ogbonna, due anni fa, era costato ai bianconeri 15 milioni di euro. Angelo ha più volte fatto intendere di voler cambiare aria, visto che alla Juve ha scaldato la panchina molte volte. Con i bianconeri, comunque, il giocatore ha vinto Coppa Italia, due scudetti e Supercoppa italiana. Allegri ha fatto giocare il nigeriano veramente poche volte; quindi si è fatta sempre più concreta l'ipotesi di un addio. Alla fine, ad avere la meglio sulle concorrenti è stato lo West Ham. La Juventus ha ufficializzato il riacquisto definitivo di Simone Zaza. L'operazione farà bene alle casse del Sassuolo, che percepirà 18 milioni di euro nell'arco di 3 anni. Zaza ha 24 anni ed ha siglato ben 20 reti in 64 partite delle ultime 2 stagioni. Niente male. La Juventus ha dimostrato ancora una volta di avere fiuto per i talenti. Peccato per Ogbonna che, però, è stato ininfluente nelle due ultime stagioni. Speriamo che saprà riscattarsi nella Premier League.

