George Michael: grasso e triste dopo rehab in clinica svizzera

di Redazione 08/07/2015

La celebre popstar britannica George Michael è finita nel tunnel della dipendenza dalla droga e per questo ha deciso di ricoverarsi in una delle cliniche più costose al mondo, la Kusnacht Practice di Zurigo, in Svizzera. Nella struttura c'è personale specializzato in cure per la disintossicazione da droghe ed ha avuto, in passato, illustri ospiti come lo stilista John Galliano. Pare che George abbia optato per percorsi riabilitativi lunghi e costosi proprio perché vuole mettere fine, una volta per tutte, alla dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Il cantautore britannico è stato immortalato lo scorso 25 giugno fuori dalla clinica elvetica ed è apparso decisamente fuori forma: è ingrassato notevolmente ed ha un viso gonfio. Dopo essere uscito dalla clinica di Zurigo, Michael ha organizzato un party per festeggiare la sua disintossicazione, a cui hanno partecipato molti suoi amici. Chi ha partecipato alla festa, però, giura che George non era molto felice. Dalle foto apparse su Splash News è veramente difficile riconoscere George Michael: non è più quello di prima. L'artista ora è grasso e con barba incolta. Dov'è finito il componente degli Wham che ha fatto sognare milioni di ragazzine assieme ad Andrew Ridgeley? Certo, la droga ha minato l'equilbrio psicofisico del cantautore di origini greche, ormai lontano dal mondo della musica da un bel po' di tempo. L'ultimo disco di George Michael, lo ricordiamo, è uscito un anno fa: si tratta di una raccolta di canzoni eseguite in occasione "Symphonica Tour", emozionante tournée.

