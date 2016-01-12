Kamikaze si fa esplodere ad Istanbul: morti 9 turisti tedeschi

Agitazione, paura e sangue nelle ultime ore ad Istanbul (Turchia) dove è avvenuta una potente esplosione in una delle zone più visitate dai turisti, ovvero quella compresa tra Topkapi Palace e la Moschea Blu. Tanti feriti e una decina di morti

"Un'esplosione nel cuore turistico di Instanbul, nella piazza del quartiere centrale di Sultanahmet, dove di trovano la Moschea Blu e il Topkapi Palace, ha causato almeno 10 morti e 15 feriti".

Una nota diffusa dall'ufficio del governatore recita:Il noto tabloid tedesco Bild ha citato fonti turche, rivelando che l'esplosione ha causato il decesso di almeno 9 turisti tedeschi. Secondo, però, il bilancio dei morti è destinato ad aggravarsi perché molti feriti versano in pessime condizioni. Il tabloidha reso noto, citando le dichiarazioni di una persona che si trovava nelle vicinanze del luogo dell'esplosione, che si è trattato di unche si è fatto esplodere. Le autorità turche, però, non hanno ancora confermato tale versione. Secondo altre fonti, sarebbe esplosa una bomba nascosta sotto una panchina, vicino alla fermata del tram. La deflagrazione è avvenuta in una zona visitata, ogni giorno, da migliaia di turisti perché piena di meraviglie architettoniche, come l'. L'attentato kamikaze ad Istanbul ha generato morte e panico e, probabilmente, danneggerà il turismo turco, visto che tutta l'area attorno alla Moschea Blu è la più visitata del Paese. Dopo la violenta detonazione sono accorsi sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e ambulanze. Le scene sono state immortalate da molte persone ed ora possono essere osservate sul web. Non si sa ancora se ci siano vittime italiane. L'unità di crisi dellasta chiedendo informazioni al Consolato generale d'Italia. Nelle prossime ore si saprà di più al riguardo. Momenti di tensione, dunque, nella capitale turca. Molti media hanno anche sottolineato che in un hotel del quartiereè scoppiato un incendio: i vigili sono intervenuti prontamente ed hanno salvato le persone presenti nell'edificio.