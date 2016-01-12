I suggerimenti delle stelle e l'oroscopo dell’anno 2016

Dopo gli impegni e la dedizione profusi nelle festività natalizie, si inizia a concentrarsi sulle faccende quotidiane legate alla vita di ogni giorno, una vita che ha ripreso lentamente il proprio corso e che ci piace accompagnare con i suggerimenti delle stelle.

Nei mesi più recenti, tanti famosi astrologi hanno chiarito come quest’anno non sarà avaro di novità sotto tutti i punti di vista: le previsioni di Paolo Fox sono state abbastanza chiare sotto a questo aspetto. Si tratta di un anno tutto da scoprire per chi è nato sotto al segno del Toro, segno guidato dall’influenza positiva dei pianeti Saturno ed Urano, con tante svolte dal punto di vista lavorativo e qualche soddisfazione anche per i cuori che finora sono stati più tormentati.

Dettagli e approfondimenti relativi a questa divinazione dell’anno, possono aversi in modo più dettagliato nella pubblicazione edita da Cairo con tutte le novità per questo 2016 da poco in corso: il libro, in tutte le librerie al prezzo di 8 euro, svela con dovizia di particolari tutti gli aspetti legati al nostro destino astrologico. Interessante anche approfondire l’influenza che il nostro ascendente zodiacale avrà sul nostro segno di appartenenza e di tutti i risvolti che ciò possa determinare nel corso dell’anno.

Per le neomamme è invece curioso scoprire le caratteristiche zodiacali dei nati in ciascun mese dell’anno ad avviso dello stesso astrologo romano: il libro in questione infatti, mette a fuoco questo insolito dettaglio.

Fra le pubblicazioni più di rilievo in quest’ambito non può certo fare a meno di citarsi il Calendario Astrologico dell’istriano Branko: questa pubblicazione, edita da Mondadori ed in vendita per 10 euro, analizza le stelle con altrettanta cura ed una visione abbastanza differente da quella di Paolo Fox soprattutto per il metodo narrativo. Branko infatti, di una generazione precedente a quella di Paolo Fox, ama affiancare le proprie divinazioni astrologiche a piacevoli e dotte citazioni letterarie e non solo: il libro è di lettura particolarmente piacevole proprio per questo, ed è suggeribile anche a chi non fosse strettamente appassionato di astrologia.

Chi invece amasse prendere visione di alcuni punti di vista “internazionali” relativi al proprio segno zodiacale di appartenenza, non potrà fare a meno di dare un’occhiata alle pubblicazioni di Free Will Astrology di Rob Brezsny, forse il più famoso astrologo di fama internazionale. Questo personaggio, anche noto per la propria stravaganza e per il proprio metodo che lo ha reso quasi un maestro di vita per tante persone, redige delle divinazioni particolarissime, spesso non in prosa ma in poesia, che per essere colte al meglio della loro essenza meritano senza dubbio di essere lette in lingua originale (inglese), sebbene la rivista “Internazionale” si occupi della traduzione in Italiano.

Tanti i modi per rimanere costantemente aggiornati sul proprio futuro astrologico, e, finita l’euforia per il nuovo 2016 appena arrivato, non resta che ascoltare le previsioni quotidiane di che Paolo Fox e Branko diffondono alla radio ed in televisione ogni giorno con la consueta calma, professionalità ed entusiamo. Buona consultazione.