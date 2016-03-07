Kate e William: Relax sulle Alpi Francesi con George e Charlotte

Kate Middleton, il principe William e i figli George e Charlotte hanno trascorso un po' di giorni sulle Alpi francesci, dove hanno giocato e sciato. Sui media inglesi sono apparsi scatti ritraenti momenti di felicità dei duchi di Cambridge insieme ai loro piccoli

"Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono lieti di condividere nuove fotografie della loro famiglia. Gli scatti mostrano le Altezze Reali mentre giocano e si divertono con i figli sulle Alpi francesi. Questa è stata la prima vacanza in quattro e la prima volta che i piccoli hanno giocato con la neve. E' stata una vacanza divertente per la famiglia e siamo lieti che John Stillwell sia stato in grado di immortalare così bene tali momenti. Il Duca e la Duchessa si augurano che le persone gradiranno tali foto".

Kensington Palace ha pubblicato unache mostra Kate, William, George e Charlotte sorridenti, tutti con tute da neve e cuffie con pon pon. "Si tratta di una vacanza speciale e divertente", ha reso noto la casa reale inglese, visto che mai, finora, Kate e William avevano trascorso del tempo sulla neve con i figli. Quest'ultima spegnerà la prima candelina a maggio. Altre foto, apparse sul web, mostrano William e Kate mentre si tirano palle di neve, come due ragazzini. Per un attimo si sono dimenticati di essere genitori ed hanno giocato come quando erano bimbi. A scattare tale foto è stato John Stillwell, fotografo della Press Association. Un portavoce di Kensington Palace ha rivelato che Kate e William hanno voluto trascorrere un lungo weekend sulle Alpi francesi, ed hanno dato l'ok alla pubblicazione degli scatti:William e Kate, ogni anno, si concedono una breve vacanza sulle nevi, a gennaio, ma mai finora avevano scelto le Alpi francesi come meta di villeggiatura. Ricordiamo che i due sono