Niccolò Fabi: Cover "Una Somma di Piccole Cose" sui Social, Ottavo Disco

Dopo un tour con gli amici e colleghi Max Gazzè e Daniele Silvestri, Niccolò Fabi continua il suo percorso solista con un nuovo disco, l'ottavo della sua carriera

"22 Aprile. Un disco, una finestra, uno specchio, un nodo, un balsamo... Una somma di piccole cose".

"Vi sto per scrivere quello che non avrei mai voluto scrivere. Questa notte una sepsi meningococcica fulminante ha portato via nostra figlia Olivia. Lulubella per chi l'ha conosciuta e amata. Il dolore devastante che mi attanaglia la gola è la conseguenza dell'esperienza più inaccettabile, orrida, ingiusta e innaturale che un essere umano può vivere. Inutile dirvi che fino a quando non avrò trovato un modo per trasformare questo dolore e dare un senso costruttivo a questo incubo, il palcoscenico sarà l'ultimo posto in cui desidererò stare... So di poter contare sulla vostra sensibilità e sull'amore che mai come adesso è l'unico strumento che merita di essere suonato. Un abbraccio che contiene tutto...".

Il prossimo 22 aprile uscirà, album completamente realizzato e suonato da Fabi. Sui social è già stata svelata ladel disco. L'ottavo disco di Fabi esce a 2 anni da "Il padrone della festa" (realizzato con Gazzè e Silvestri) e a 4 anni da "Ecco". Fabi ha impresso il suo stile ad ogni ballata del nuovo album, che sarà apprezzato dai suoi fan, anche perché diverso dai precedenti, quindi non conventional. Del resto, Fabi non è mai stato molto consuetudinario ma ama, sempre alla ricerca del significato di ogni cosa. Il cantautore romano ha pubblicato la cover di "Una somma di piccole cose" ed ha scritto:Niccolò si esibirà dal vivo a maggio e a luglio nell'ambito di un tour comprendente 13 tappe. L'artista intonerà vecchi e nuovi successi non solo nelle grandi città come Roma, Napoli e Bologna ma anche nei piccoli centri come Fiesole e Rovereto. La tournée aprirà i battenti ilda. Fabi ha vissuto momenti terribili, 6 anni fa, per la morte di sua figlia Olivia. L'artista annunciò la luttuosa notizia su Facebook:Sono passati 6 anni da queste dolorose parole. Niccolò Fabi, pian piano, si è ripreso ma non potrà mai dimenticare la sua figlioletta Olivia.