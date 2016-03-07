Niccolò Fabi: Cover "Una Somma di Piccole Cose" sui Social, Ottavo Disco
di Redazione
07/03/2016
Dopo un tour con gli amici e colleghi Max Gazzè e Daniele Silvestri, Niccolò Fabi continua il suo percorso solista con un nuovo disco, l'ottavo della sua carrieraIl prossimo 22 aprile uscirà "Una somma di piccole cose", album completamente realizzato e suonato da Fabi. Sui social è già stata svelata la copertina del disco. L'ottavo disco di Fabi esce a 2 anni da "Il padrone della festa" (realizzato con Gazzè e Silvestri) e a 4 anni da "Ecco". Fabi ha impresso il suo stile ad ogni ballata del nuovo album, che sarà apprezzato dai suoi fan, anche perché diverso dai precedenti, quindi non conventional. Del resto, Fabi non è mai stato molto consuetudinario ma ama sperimentare, sempre alla ricerca del significato di ogni cosa. Il cantautore romano ha pubblicato la cover di "Una somma di piccole cose" ed ha scritto:
"22 Aprile. Un disco, una finestra, uno specchio, un nodo, un balsamo... Una somma di piccole cose".Niccolò si esibirà dal vivo a maggio e a luglio nell'ambito di un tour comprendente 13 tappe. L'artista intonerà vecchi e nuovi successi non solo nelle grandi città come Roma, Napoli e Bologna ma anche nei piccoli centri come Fiesole e Rovereto. La tournée aprirà i battenti il 18 maggio da Assisi. Fabi ha vissuto momenti terribili, 6 anni fa, per la morte di sua figlia Olivia. L'artista annunciò la luttuosa notizia su Facebook:
"Vi sto per scrivere quello che non avrei mai voluto scrivere. Questa notte una sepsi meningococcica fulminante ha portato via nostra figlia Olivia. Lulubella per chi l'ha conosciuta e amata. Il dolore devastante che mi attanaglia la gola è la conseguenza dell'esperienza più inaccettabile, orrida, ingiusta e innaturale che un essere umano può vivere. Inutile dirvi che fino a quando non avrò trovato un modo per trasformare questo dolore e dare un senso costruttivo a questo incubo, il palcoscenico sarà l'ultimo posto in cui desidererò stare... So di poter contare sulla vostra sensibilità e sull'amore che mai come adesso è l'unico strumento che merita di essere suonato. Un abbraccio che contiene tutto...".Sono passati 6 anni da queste dolorose parole. Niccolò Fabi, pian piano, si è ripreso ma non potrà mai dimenticare la sua figlioletta Olivia.
Articolo Precedente
Kate e William: Relax sulle Alpi Francesi con George e Charlotte
Articolo Successivo
Prezzo Sigarette Low Cost Aumenterà di 30 Centesimi
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023