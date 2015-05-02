Rapinato sulla tratta Napoli-Roma: arrestati due casertani

Un uomo si trovava su un treno della tratta Napoli-Roma e, a un certo punto, gli si sono avvicinati 3 uomini che lo hanno preso a schiaffi e gli hanno rubato il telefonino. Uno dei 3 rapinatori avrebbe minacciato la vittima con un coltello a serramanico.

Una volta arrivati alla Stazione Termini di Roma, i 3 balordi si sarebbero dati alla fuga ma la vittima della rapina, avvalendosi del cellulare di un amico, ha avvertito il 113. I poliziotti si sono messi alla ricerca dei rapinatori e, alla fine, ne hanno trovati due, un 23enne e un 32enne. Dovranno rispondere di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Iniziate le ricerche del terzo rapinatore. Gli arrestati sono entrambi di Caserta.