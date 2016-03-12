Keith Emerson Morto a Santa Monica: Genio del Progressive Rock
di Redazione
12/03/2016
Il mondo della musica piange Keith Emerson, grandioso interprete del progressive rock e pilastro delle band mitiche "The Nice" ed "Emerson, Lake & Palmer"Keith aveva 71 anni. La triste notizia è stata diffusa dai suoi colleghi su Facebook:
"Ci spiace annunciare che Keith Emerson è morto la scorsa notte nella sua casa di Santa Monica, a Los Angeles, all'età di 71 anni. Chiediamo che vengano rispettati la privacy e il dolore della famiglia".Emerson è stato senza dubbio uno dei migliori tastieristi del rock di sempre. Non è un caso che, 8 anni fa, prima della sua esibizione a Milano venne presentato così:
"Quello che Jimi Hendrix è stato per la chitarra, Keith Emerson è stato per le tastiere".Dopo aver cantato e suonato nella band EL&P per molti anni, Keith decise di intraprendere la carriera solista, esibendosi diverse volte anche in Italia. Ricordiamo che l'artista curò le colonne sonore di alcuni film diretti da Dario Argento. L'ultima performance live in Italia di Emerson risale al 2008, a Milano, quando presentò i brani compresi nell'album "Keith Emerson Band". Il talentuoso tastierista sarebbe dovuto tornare in Italia nel 2010 ma un intervento chirurgico alla schiena lo costrinse ad annullare il tour "An Intimate Evening with Keith Emerson & Greg Lake".
Redazione
