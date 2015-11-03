Home Spettacoli Konrad Annerud, Sosia Svedese di Leonardo Di Caprio: Foto su Instagram

di Redazione 03/11/2015

Leonardo Di Caprio, uno dei più bravi e fascinosi attori al mondo, ha un sosia 21enne che vive in Svezia. Ebbene sì, quando si osserva Konrad Annerud, ragazzo che lavora in un bar, non si può non pensare a Leonardo Di Caprio. La somiglianza è imbarazzante Konrad Annerud sembra proprio Leonardo quando era un ventenne. Oggi Di Caprio è un uomo maturo, ha barba e baffi bianchi ed ha perso un po' di quello charme che l'ha contraddistinto all'inizio della sua carriera. Konrad, invece, è giovane e, sebbene somigli molto all'attore hollywoodiano, fa il barista. Insomma, non ha né fama né tanto denaro. La fama del giovane Annerud, però, sta crescendo moltissimo negli ultimi tempi per alcune foto, finite sul web, che lo ritraggono. Ebbene, lui e Leonardo sembrano proprio due gocce d'acqua . Ora Konrad ha oltre 165.000 follower su Instagram e dice: "Le persone mi chiamano Leo. A volte è fastidioso, ma in fondo è divertente essere come lui. Quando sono all'estero è peggio. Quando sono stato in vacanza in Italia tutti volevano farsi le foto con me, è stata la cosa più folle che abbia mai vissuto". Certo, non è facile vivere per una persona che somiglia così tanto a un attore del calibro di Leonardo Di Caprio. E' indubbio, comunque, che è divertente essere scambiati sempre per un divo di Hollywood. Ora che è Konrad è stato 'scoperto' è probabile che, in futuro, qualcuno gli offrirà di interpretare qualche film. E chissà che non sia proprio Di Caprio a contattare il 21enne per far parte del cast di un suo film? Mai dire mai, ad Hollywood può accadere di tutto . Konrad Annerud, il nuovo Di Caprio, aspetta e intanto si gode il grande successo su Instagram, dove vanta tantissimi fan. Una circostanza inedita per un 21enne che ancora non è una celebrità.

