Sandra Bullock Protagonista Remake "Ocean's Eleven", George Clooney Produrrà Film

di Redazione 03/11/2015

Sandra Bullock alla corte di George Clooney. L'attore e regista americano ha deciso di produrre un nuovo capitolo "Ocean's Eleven", stavolta in rosa, però. George vuole che la protagonista della pellicola sia proprio Sandra Bullock, l'attrice più bella al mondo, secondo il magazine People "Ocean's Eleven", dunque, cambia. La gang sarà formata da donne. Clooney, stavolta in veste di produttore, ha subito pensato all'amica e collega Sandra Bullock per affidarle il ruolo di protagonista nella rivisitazione della celebre storia ideata da Steven Soderbergh. Stavolta, però, a girare le scene di "Ocean's Eleven" in rosa non sarà Soderbergh ma Gary Ross . Attualmente non si sa quando inizieranno le riprese, ma probabilmente presto. Si vocifera che, anteriormente alla morte del produttore Jerry Weintraub, George Clooney e Steven Soderbergh avessero iniziato a lavorare su un remake di "Ocean's Eleven". Il decesso di Weintraub, però, bloccò il progetto. Clooney, ora, vuole realizzare a tutti i costi una nuova versione della saga e pensa che Sandra Bullock sia la migliore per interpretare la leader della gang. Molti ritengono che la pellicola permetterà probabilmente a Sandra di vincere un altro Oscar. Chissà? Sandra Bullock, 51 anni, è stata incoronata dalla rivista People come donna più bella al mondo , avendo la meglio su personaggi celebri come Ariana Grande e Gigi Hadid. Sandra, lieta della notizia, commentò il riconoscimento col suo solito sarcasmo: "Io la donna più bella del mondo? È ridicolo". La Bullock è un'attrice 'caleidoscopica' venuta alla ribalta per le numerose commedie romantiche interpretate. Nel corso della sua carriera ha vinto due premi Oscar: uno per "The Blind Side"; l'altro per "Gravity". Ne vincerà un altro? I fan della Bullock non aspettano altro. Certo, vestire i panni della protagonista di un film come "Ocean's Eleven" darebbe all'attrice buone probabilità di portarsi a casa un'altra statuetta . Staremo a vedere.

