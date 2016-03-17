Home Home Kristen Stewart ama una donna: bacio con SoKo

Kristen Stewart ama una donna: bacio con SoKo

di Redazione 17/03/2016

Il cuore di Kristen Stewart, attrice di Twilight ed ex fiamma di Robert Pattinson, batte per una donna, precisamente per SoKo, nota cantante francese Bacio appassionato a Parigi A fugare ogni dubbio riguardo alla relazione tra le due celebri donne è stata una foto che le ritrae a Parigi mentre si scambiano un bacio sulla bocca. Insomma Kristen, dopo tante avventure fallimentari con uomini famosi, si è innamorata di una donna. La foto, ovviamente, è diventata virale. Eppure la Stewart aveva assicurato, durante un'intervista rilasciata recentemente, di considerarsi single. Probabilmente mentiva. Nessuna reunion neanche con l'ex Robert Pattinson, come sostenevano diversi siti di gossip. L'amore vince su tutto e adesso l'attrice ama SoKo, una talentuosa cantante transalpina. La Stewart non è dunque attratta solamente dagli uomini ma anche dalle donne. Ad ipotizzare la bisessualità dell'artista fu inizialmente Vanity Fair, quando pubblicò alcune foto che ritraevano mano nella mano Kristen e Alicia Cargile, un'amica. Come si dice, una foto vale più di mille parole e quelle diffuse recentemente non lasciano spazio a dubbi: Kristen Stewart è veramente bisex. Storia d'amore non ancora confermata Kristen e Soko sono state immortalate a Parigi martedì scorso, 15 marzo 2016. L'attrice californiana è arrivata nella capitale francese per trascorrere un po' di tempo con la sua nuova fidanzata. Pare che SoKo abbia accolto la Stewart, all'aeroporto, con un mazzo di fiori. Le due, tuttavia, sono state viste insieme più volte. SoKo, il cui vero nome è Stephanie Sokolinski, abbracciava Kristen all'uscita di un ristorante vegano di Los Angeles, qualche giorno fa. Né SoKo né Kristen hanno confermato la liaison ma le foto diffuse recentemente sono abbastanza eloquenti. Dopo Alicia Cargile, Kristen Stewart si è dunque innamorata di un'altra donna. Probabilmente vuole 'disintossicarsi' dagli uomini. La star, dopo essere stata fidanzata per molto tempo con Robert Pattinson, ha avuto un flirt col regista Rupert Sanders.

