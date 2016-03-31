Lady Gaga offre torta di compleanno ai fan: riconoscente ai 'Little Monsters'

Lunedì scorso, 28 marzo 2016, Lady Gaga ha festeggiato il suo 30esimo compleanno ed ha deciso di dedicare un pezzo della sua torta ai fan

Compleanno festeggiato in anticipo: party al No Name Club

"Voi avete fatto valere questi vent'anni di carriera".

Torta donata da Tony Bennett

30 anni da incorniciare per l'eclettica e trasformista popstar, consapevole del fatto che deve tutto il suo successo non solo al suo talento ma anche ai fan. Nel giorno del suo compleanno, dunque, Miss Germanotta ha postato una foto suche la ritrae con un, quella riservata ai fan. L'immagine è corredata dalle seguenti parole:Il tweet di Lady Gaga, apparsa senza trucco, è stato seguito subito da oltre 16.000 retweet. E' un momento stupendo per Lady Gaga, prossima alle nozze col suo fidanzato,. I due non hanno ancora rivelato la data del matrimonio ma non deve essere lontana. In realtà, Lady Gaga ha festeggiato in anticipo il suo 30esimo compleanno, organizzando, lo scorso 26 marzo, una festa aldi West Hollywood. Al party erano presenti, oltre a Kinney, star del calibro di Lana Del Rey, Taylor Swift, John Legend, Mark Ronson, Kylie Minogue e Lorde. La popstar newyorchese si è presentata alla festa con uno stravagante abito dicolor oro.Miss Germanotta ama molto i suoi amici ma non dimentica mai i suoi fan, che ha ribattezzato 'Little Monsters'. L'immagine apparsa su Twitter con cui Lady Gaga ha voluto esprimere la sua riconoscenza ai fan, dedicando loro un pezzo di torta, ha fatto il giro del mondo. Pare che la torta fosse un dono di, cantante 89enne con cui l'artista ha collaborato negli ultimi tempi. Bennett è un vero idolo per Lady Gaga. TMZ ha rivelato che Lady Gaga ha ricevuto regali straordinari per il suo 30esimo compleanno, come un oggetto di valore appartenente a Michael Jackson.