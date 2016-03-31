Lady Gaga offre torta di compleanno ai fan: riconoscente ai 'Little Monsters'
di Redazione
31/03/2016
Lunedì scorso, 28 marzo 2016, Lady Gaga ha festeggiato il suo 30esimo compleanno ed ha deciso di dedicare un pezzo della sua torta ai fan
Compleanno festeggiato in anticipo: party al No Name Club30 anni da incorniciare per l'eclettica e trasformista popstar, consapevole del fatto che deve tutto il suo successo non solo al suo talento ma anche ai fan. Nel giorno del suo compleanno, dunque, Miss Germanotta ha postato una foto su Twitter che la ritrae con un pezzo di torta, quella riservata ai fan. L'immagine è corredata dalle seguenti parole:
"Voi avete fatto valere questi vent'anni di carriera".Il tweet di Lady Gaga, apparsa senza trucco, è stato seguito subito da oltre 16.000 retweet. E' un momento stupendo per Lady Gaga, prossima alle nozze col suo fidanzato, Taylor Kinney. I due non hanno ancora rivelato la data del matrimonio ma non deve essere lontana. In realtà, Lady Gaga ha festeggiato in anticipo il suo 30esimo compleanno, organizzando, lo scorso 26 marzo, una festa al No Name Club di West Hollywood. Al party erano presenti, oltre a Kinney, star del calibro di Lana Del Rey, Taylor Swift, John Legend, Mark Ronson, Kylie Minogue e Lorde. La popstar newyorchese si è presentata alla festa con uno stravagante abito di Yves Saint Laurent color oro.
Torta donata da Tony BennettMiss Germanotta ama molto i suoi amici ma non dimentica mai i suoi fan, che ha ribattezzato 'Little Monsters'. L'immagine apparsa su Twitter con cui Lady Gaga ha voluto esprimere la sua riconoscenza ai fan, dedicando loro un pezzo di torta, ha fatto il giro del mondo. Pare che la torta fosse un dono di Tony Bennett, cantante 89enne con cui l'artista ha collaborato negli ultimi tempi. Bennett è un vero idolo per Lady Gaga. TMZ ha rivelato che Lady Gaga ha ricevuto regali straordinari per il suo 30esimo compleanno, come un oggetto di valore appartenente a Michael Jackson.
Redazione
