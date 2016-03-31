Fuoco Amico TF45, link per rivedere il primo episodio ed Anticipazioni Secondo Episodio

Il pubblico ha gradito il ritorno di Raoul Bova
e Megan Montaner
alla Fiction, nell'avvincente intrigo internazionale di Fuoco Amico TF45
, la nuova serie Mediaset, iniziata ieri sera, in prima serata, su Canale 5.
Nel secondo episodio
, in onda mercoledì 6 aprile
, la Task Force 45 deve difendersi dalle accuse di tradimento che gli sono state mosse. Per questa ragione, torna in Italia, scoprendo di essere al centro di un complotto molto più grande di quanto l'immaginazione potesse far pensare.
Ad un incontro segreto con Emma Borghi e con gli agenti dell'Amis, i militari vengono accerchiati e presi di mira da un cecchino. Enea riesce a fuggire ma Samira viene catturata dai Servizi Segreti.
Il Capitano Enea, accecato dall'amore, non crede ai sospetti che vorrebbero la donna in combutta con Gemini e desidera unicamente la sua liberazione, anche per scoprire, finalmente, la verità sulla morte, ancora non decifrata, del padre.
Avete visto l'esordio della storia di Fuoco Amico? Vi convincono attori ed ambientazione?