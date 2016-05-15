Lady Gaga sarà Cilla Black, storica nemica di Dionne Warwick
di Redazione
15/05/2016
"Lady Gaga non farà parte del progetto e tutto quello che è stato detto finora in merito è falso".Fonti vicine alla cantante di "Bad Romance" smentiscono la sua partecipazione in "Dionne". Eppure il nome di Lady Gaga era apparso su un poster, al Festival di Cannes. Chissà se, effettivamente, Miss Germanotta vestirà i panni di Cilla Black, donna che fece irritare moltissimo Dionne Warwick. Recentemente, la 75enne ha confessato di aver soprannominato Cilla la sua nemesi perché rubò la sua musica. Certo, la presenza di Lady Gaga nella pellicola dedicata a Dionne Warwick ne incrementerebbe il suo successo. La popstar newyorkese affronterà anche questo, ennesimo, impegno cinematografico? Vedremo. Lady Gaga è una delle popstar più popolari e ricche al mondo ma la sua vita non è stata sempre facile: quando era una ragazzina, ad esempio, venne stuprata. Lo ha confessato lei stessa, sul palco degli Oscar. L'artista ha sottolineato su Instagram che diversi componenti della sua famiglia non erano al corrente delle violenze che lei subì in tenera età:
"Mia nonna e mia zia Sheri mi hanno chiamato entrambe il giorno dopo gli Oscar perché non avevo mai detto a loro due che ero sopravvissuta a uno stupro. Mi vergognavo troppo. Avevo troppo paura. E ho dovuto aspettare a lungo persino per riuscire ad ammetterlo a me stessa perché sono cattolica e sapevo che era qualcosa di malvagio ma pensavo fosse colpa mia. Ho pensato di essere colpevole per 10 anni... Qualcosa su cui ho mantenuto un segreto così a lungo e per cui mi vergognavo più di ogni altra cosa è diventato ciò per cui le donne della mia vita sono maggiormente orgogliose. E non semplicemente delle donne qualsiasi ma quelle a cui tengo di più. Siate coraggiose. Parlate".L'esibizione di Lady Gaga sul palco degli Oscar è stata toccante, straordinaria. Moltissime donne hanno ringraziato la popstar per aver dato loro il coraggio di parlare degli abusi subiti con parenti ed amici.
