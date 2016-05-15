Lady Gaga sarà Cilla Black, storica nemica di Dionne Warwick

"Lady Gaga non farà parte del progetto e tutto quello che è stato detto finora in merito è falso".

"Mia nonna e mia zia Sheri mi hanno chiamato entrambe il giorno dopo gli Oscar perché non avevo mai detto a loro due che ero sopravvissuta a uno stupro. Mi vergognavo troppo. Avevo troppo paura. E ho dovuto aspettare a lungo persino per riuscire ad ammetterlo a me stessa perché sono cattolica e sapevo che era qualcosa di malvagio ma pensavo fosse colpa mia. Ho pensato di essere colpevole per 10 anni... Qualcosa su cui ho mantenuto un segreto così a lungo e per cui mi vergognavo più di ogni altra cosa è diventato ciò per cui le donne della mia vita sono maggiormente orgogliose. E non semplicemente delle donne qualsiasi ma quelle a cui tengo di più. Siate coraggiose. Parlate".

Nuovo impegno, che esula dal mondo della musica, per l'eccentrica e famosa popstar newyorkese Lady Gaga, visto che fa parte del cast di "Dionne", biopic su Dionne Warwick, celebre cantante americana che ha vinto ben 5 volte i Grammy Awards. La pellicola è stata presentata al Festival di Cannes. Presente anche la stessa Warwick, oggi 75enne, assieme ad Andrea Iervolino e Monica Bavardi, produttori della Ambi Pictures. Lady Gaga vestirà i panni distorica nemica di Dionne, ribattezzata la sua nemesi. A vestire i panni della protagonista, invece, sarà l'ex Destiny's Child LeToya Luckett. La biopic narra i primi anni di vita di Dionne Warwick, una delle più grandi artiste di sempre, con 55 anni di carriera alle spalle ed oltre 100 milioni di dischi venduti. Una vita emozionante quella di Dionne, che la pellicola cerca di ripercorrere. La sceneggiatura è basata parzialmente sul libro autobiografico, scritto dalla stessa Dionne assieme a David Freeman Wooley. Sebbene la stessa Warwick abbia annunciato la presenza di Lady Gaga nella biopic, Miss Germanotta ha detto di non saperne nulla e di aver mai sentito parlare del progetto. Strano no? Sarà vero o, come al solito, la popstar newyorkese vuole creare l'aspettativa? Lady Gaga interpreterà Cilla Black, la grande rivale di Dionne Warwick? Probabilmente sì. Dionne non digerì mai il fatto che Cilla fece una cover della sua ballata "Anyone Had a Heart" poco dopo l'uscita dell'originale. A far irritare ancor di più la Warwick, che non a caso definì la Black la sua 'nemesi', fu il fatto che lariscosse più successo dell'originale. Nella chart inglese, infatti, l'originale di "Anyone Had a Heart" non riuscì mai a superare la cover. Lady Gaga, comunque, non è una novella del grande schermo: ha già fatto parte, in passato, del cast di pellicole come "Sin City 2" e "Machete Kills". Recentemente ha confermato la sua partecipazione alla sesta stagione di "American horror history". Un membro dell'entourage di Lady Gaga ha rivelato al magazine Variety:Fonti vicine alla cantante di "Bad Romance" smentiscono la sua partecipazione in "Dionne". Eppure il nome di Lady Gaga era apparso su un poster, al Festival di Cannes. Chissà se, effettivamente, Miss Germanotta vestirà i panni di Cilla Black, donna che fece irritare moltissimo Dionne Warwick. Recentemente, la 75enne ha confessato di aver soprannominato Cilla la suaperché rubò la sua musica. Certo, la presenza di Lady Gaga nella pellicola dedicata a Dionne Warwick ne incrementerebbe il suo successo. La popstar newyorkese affronterà anche questo, ennesimo, impegno cinematografico? Vedremo. Lady Gaga è una delle popstar più popolari e ricche al mondo ma la sua vita non è stata sempre facile: quando era una ragazzina, ad esempio, venne stuprata. Lo ha confessato lei stessa, sul palco degli Oscar. L'artista ha sottolineato suche diversi componenti della sua famiglia non erano al corrente delle violenze che lei subì in tenera età:L'esibizione di Lady Gaga sul palco degli Oscar è stata toccante, straordinaria. Moltissime donne hanno ringraziato la popstar per aver dato loro il coraggio di parlare degli abusi subiti con parenti ed amici.