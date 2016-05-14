Miracolo a Lourdes? Bimba sorda torna a sentire

"Quando dico alla piccola che non posso più giocare con lei perché un impegno mi attende, torna dalla mamma e la vedo togliersi gli apparecchi acustici senza i quali è condannata alla sordità. All'invito della madre a rimetterli risponde: 'Ci sento bene, non mi servono più'".

"Sì, mia figlia è praticamente sorda dalla nascita. E' nata di 6 settimane, il giorno di Natale del 2009. Doveva venire alla luce all'inizio di aprile: pesava 800 grammi. Ha passato 3 mesi al Gaslini di Genova. Per salvarla le hanno dato medicine che le hanno provocato alcune emorragie cerebrali e le hanno 'bruciato' i canali uditivi. Gli esami hanno accertato che è affetta da sordità profonda e entrambe le orecchie. Gli apparecchi acustici le sono necessari".

"Una mattina mi sono detta: devo portare mia figlia a Lourdes per ringraziare la Madonna che l'ha protetta. Rischiava la vita, ce l'ha fatta, ed è una bimba serena e felice. Ma anche per chiedere sostegno, per trovare la forza di affrontare, lei, io, tutti noi, questo cammino di vita così esigente... E' la prima volta che veniamo a Lourdes, ed è stata un'esperienza toccante e bellissima".

"Ho sentito battere fortissimo il cuore quando l'ho vista venire verso di me dicendo: 'Ci sento bene mamma, gli apparecchi non mi servono più'. E davvero ho l'impressione che senta meglio senza. I bambini non mentono. E mia figlia non se li sarebbe mai tolti senza motivo".

"Ho fatto 30 viaggi a Lourdes, e ho visto tante cose, e dolorose, e commoventi, mai così, mai. Questo è davvero il pellegrinaggio della misericordia".

Tanti invalidi, malati, o semplici fedeli si recano, ogni giorno, a Lourdes, davanti alla grotta dove la Madonna apparve molte volte alla piccola Bernadette Soubirous. Sono 69, oggi, i miracoli riconosciuti di Lourdes. L'ultima miracolata è un'italiana,, una 68enne bersagliata da molti tumori maligni. Dopo tante chemio e operazioni, la donna aveva ormai pochissime speranze di restare in vita. Era il 1989. La donna, allora, decise di fare un viaggio della speranza a Lourdes, non tanto per cercare il miracolo ma per stare in pace prima di passare a miglior vita. Dopo il bagno nelle piscine del Santuario, la donna iniziò a sentirsi meglio: guarì improvvisamente.