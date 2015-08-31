Home Cronaca Lago Maggiore, cadavere ragazzo sulla spiaggia: suicidio?

Lago Maggiore, cadavere ragazzo sulla spiaggia: suicidio?

di Redazione 31/08/2015

E' giallo a Verbania, dove è stato ritrovato il cadavere di un 24enne sulla riva del Lago Maggiore, precisamente tra le località Beata Giovannina e Tre Ponti. Ad allertare le forze dell'ordine è stato un camionista che stava transitando col suo mezzo pesante in zona. L'uomo ha notato il cadavere del ragazzo steso sulla spiaggia Carabinieri, poliziotti e personale del 118 sono subito accorsi sul luogo del ritrovamento del cadavere. I carabinieri stanno conducendo le indagini ed escludono che la morte del 24enne sia stata dovuta a cause naturali. E' probabile, dunque, che sul Lago Maggiore sia avvenuto un delitto. Non si sa molto riguardo alla morte del giovane che, al momento del ritrovamento, indossava solo dei jeans ed era privo di documenti. Sul posto è accorso anche il pm Laura Carrera, che coordina le indagini. L'episodio ha provocato traffico in zona: molti curiosi si fermano per vedere cosa sta accadendo sulla spiaggia. Gli inquirenti ritengono che il 24enne possa essere stato ucciso perché hanno notato numerose lesioni sul corpo, nonché un grosso buco sul torace. Non si esclude nessuna ipotesi, però, neanche quella del decesso causato da un petardo; vicino al cadavere, infatti, sono stati scoperti numerosi mortaretti esplosi. E' probabile, perciò, che un botto possa aver freddato il ragazzo. Per ora, comunque, l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Mistero sulle rive del Lago Maggiore. Suicidio, omicidio o tragica fatalità? Come è morto il 24enne. Sarà compito degli investigatori fare chiarezza sulla vicenda, su cui attualmente ci sono più ombre che luci.

