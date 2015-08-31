Home Spettacoli Barbara D'Urso: caduta rovinosa durante prima puntata Pomeriggio Cinque

di Redazione 31/08/2015

Nessuno avrebbe mai immaginato che la prima puntata di Pomeriggio Cinque sarebbe iniziata con una caduta rovinosa della conduttrice Barbara D'Urso. Sarà stata l'emozione, o forse il tentativo di scendere le scale come una vamp; fatto sta che Barbara ha fatto un volo tremendo, e si è ritrovata per terra Tante persone, oggi, stavano davanti agli schermi per osservare la prima puntata di Pomeriggio Cinque, e Barbara D'Urso aveva confessato di essere molto emozionata: "Come se fossi al primo giorno di scuola". La D'Urso è caduta proprio come Lisa Fusco, presentatrice di Mezzogiorno italiano. Insomma, questo è un periodo di cadute per le presentatrici italiane. Chi sarà la prossima a ruzzolare? E' certo che, nelle prossime ore, social e web si riempiranno di foto e video relativi alla caduta della D'Urso: i commenti ironici e i meme in merito non mancheranno sicuramente. Dopo essersi rialzata, Barbara D'Urso ha detto: "Purtroppo stando tutta l'estate a piedi nudi non sono più abituata a stare sui tacchi". Effettivamente, la conduttrice di Pomeriggio Cinque indossava tacchi veramente alti! Molti ipotizzano che si sia trattato di una mera messinscena mirata a fare audience. Beh, ognuno ha il beneficio del dubbio. Certo, il ruzzolone è stato forte: è possibile che si metta a rischio la propria vita solo per aumentare gli ascolti? Dopo il capitombolo, Barbara D'Urso ha iniziato a condurre il programma: tanti i protagonisti, come Vittorio Brumotti e Nina Moric. Sicuramente Pomeriggio Cinque si rivelerà ancora una volta una 'punta di diamante' firmata Mediaset.

